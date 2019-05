F1, qualifiche Montecarlo: solito dominio Mercedes, Vettel quarto, disastro Leclerc

Anche sul circuito di Montecarlo si registra il solito dominio delle Mercedes. Con un giro letteralmente impressionante Lewis Hamilton ha beffato al fotofinish il compagno di scuderia Valtteri Bottas, conquistando così la pole position. Partirà in terza posizione la Red Bull di Max Verstappen, quindi la Ferrari di Sebastian Vettel.

Malissimo l’altro pilota della Rossa, Charles Leclerc. Il monegasco, che sognava di sfruttare il fattore casa e veniva dal miglior tempo in FP3, partirà dalla sedicesima posizione, in quanto non è riuscito a passare la Q1. “Sono deluso” ha commentato.

