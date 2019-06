Sebastian Vettel conquista la pole position sul circuito di Montreal negli ultimi secondi delle qualifiche posizionandosi davanti a Lewis Hamilton. Conquista così la prima pole della stagione. Seconda fila per Charles Leclerc e Daniel Ricciardo. Fuori Raikkonen nel Q1 insieme alle due Williams e Verstappen nel Q2.

GRIGLIA DI PARTENZA

QUALIFYING CLASSIFICATION: A red letter day for Seb, and a new track record#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/2KlCseEV1x

— Formula 1 (@F1) June 8, 2019