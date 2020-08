F1. Verstappen batte le Mercedes e trionfa a Silverstone, Leclerc quarto

Per la prima volta in questa stagione 2020 non è una Mercedes a vincere un Gran Premio di Formula 1. Il GP del 70° anniversario tenutosi a Silverstone (Gran Bretagna) va infatti a Max Verstappen, che ha chiuso davanti al leader del mondiale Lewis Hamilton. Terzo posto per Bottas, quarto Leclerc in rimonta.

Solo 12esima l’altra Ferrari di Sebastian Vettel dopo un testacoda al via. Quinto posto per Alexander Albon sull’altra Red Bull, sesto Stroll seguito dal compagno di scuderia Hulkenberg (che sostituisce Perez, positivo al Coronavirus). A chiudere la top 10 Ocon, Norris e Kvyat.