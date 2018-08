F1, Vettel trionfa a Spa: “Guardiamo con ottimismo a Monza”

Sebastian Vettel vince il Gp del Belgio, lasciando Lewis Hamilton alle sue spalle. “Quella di oggi è stata una grandissima partenza, sapevo di avere una possibilità sulla collina. L’anno scorso non ci riuscivo mai, quest’anno va meglio. Guardiamo con ottimismo a Monza”

POTEVAMO FARE DI PIU’

Per il britannico la Ferrari aveva “qualcosa di magico al suo interno”. Scherzando, ha poi aggiunto che se anche fosse riuscito a risorpassare, il ferrarista sarebbe stato comunque ripreso e superato nel successivo rettilineo: “Mi ha passato come se non ci fossi nemmeno…”.