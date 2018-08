F1, Vettel trionfa a Spa e riapre il campionato: Hamilton secondo, Verstappen terzo

Sebastian Vettel ha vinto il Gp del Belgio, 13/a gara del mondiale di Formula 1, conquistando la quinta vittoria stagionale. Il pilota della Ferrari ha preceduto il rivale per il titolo, Lewis Hamilton (Mercedes), che era partito dalla pole position, e l’olandese Max Verstappen (Red Bull), terzo.

IL SORPASSO DECISIVO POCO DOPO IL VIA

Grandi emozioni in avvio: Hulkenberg frena tardi alla prima curva e finisce contro la McLaren di Alonso che a sua volta “decolla” sopra la Sauber di Leclerc mettendo fuori gioco anche il pilota monegasco con un maxi-contatto. Dall’incidente si nota come la gomma di Alonso sia entrata in collisione con l’halo di Leclerc: la protezione ha avuto un ruolo fondamentale per salvaguardare l’incolumità del pilota della Sauber che si è visto scavalcare letteralmente dalla McLaren dello spagnolo. Nel frattempo arriva il sorpasso di Vettel a Hamilton, in fondo al rettilineo del Kemmel, dopo appena 4 curve, ed è stato decisivo: da quel momento in poi non c’è stata la reazione del britannico. In classifica il britannico si è visto ridurre il vantaggio di ben sette punti: ci sono 17 lunghezze a separare i rivali. Nei costruttori è la Mercedes ad allungare, ora a +15, anche grazie allo “zero” di Raikkonen, oggi ritirato a causa della carambola scatenata al via. Domenica prossima sarà il turno del GP d’Italia, a Monza, dove la folla sarà tutta per i ferraristi.

ORDINE D’ARRIVO

1. Sebastian Vettel (Ger) Ferrari in 1h23’34″476

2. Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes 11″061

3. Max Verstappen (Ned) Red Bull 31″372

4. Valtteri Bottas (Fin) Mercedes 1’03″605

5. Sergio Perez (Mex) Force India 1’11″023

6. Esteban Ocon (Fra) Force India 1’19″520

7. Romain Grosjean (Fra) Haas 1’25″953

8. Kevin Magnussen (Den) Haas 1’27″539

9. Pierre Gasly (Fra) Toro Rosso 1’45″892

10. Marcus Ericsson (Swe) Sauber 1 giro

11. Carlos Sainz (Esp) Renault 1 giro

12. Sergey Sirotkin (Rus) Williams 1 giro

13. Lance Stroll (Can) Williams 1 giro

14. Brendon Hartley (Nzl) Toro Rosso 1 giro

15. Stoffel Vandoorne (Bel) McLaren 1 giro

GIRO VELOCE: Bottas (32°) in 1’46″286