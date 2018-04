F1, Vettel vola a Baku: fantastica pole position

La Ferrari vola in Azerbaigian. Sul circuito di Baku, terza prova del Mondiale di Formula 1, Sebastian Vettel conquista la pole position con un ottimo 1’41″498. Il pilota tedesco è stato più veloce del rivale e campione del mondo in carica Lewis Hamilton, che ha girato in 1’41″677. Soltanto sesto Kimi Raikkonen.

TOP 10 – 🏁 END OF #Q3 🏁 1 Vettel 📸

2 Hamilton

3 Bottas

4 Ricciardo

5 Verstappen

6 Raikkonen

7 Ocon

8 Perez

9 Hulkenberg

10 Sainz#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/13m9ay4JjT — Formula 1 (@F1) 28 aprile 2018