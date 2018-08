Fa il cascamorto con la ballerina, ma arriva la moglie e…

Che figura per l'attempato danzatore: la sua dolce metà lo prende per la collottola e lo trascina via a ceffoni

C’è una serata di festa nel paesino e l’allegria scorre a fiumi. Uno dei più scatenati è il vecchietto che, con fare disinvolto, sfoggia con orgoglio le sue doti da danzatore provetto per far colpo sulla bella ballerina.

Si vede lontano un miglio che l’aspirante ballerino sta facendo il cascamorto, forse è anche un po’ alticcio per aver bevuto qualche bicchierino di troppo nel corso della serata. A un certo punto, però, succede qualcosa.

Sulla scena irrompe la moglie del cascamorto, che trascina letteralmente via il suo uomo per la collottola, colpendolo più volte. “Poi a casa facciamo i conti”, sembra dire la mogliettina ferita nell’onore, mentre gli altri presenti ridono a più non posso. Che figura, per il povero cascamorto.