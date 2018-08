Fa il funambolo sulla moto: cade, si riscatta, ma poi…

Giornata di esibizioni a Parigi per i funamboli delle due ruote. Una folla festante e plaudente ammira con compiacimento questi acrobati che danno vita a piroette, virtuosismi e impennate a bordo dei loro bolidi da motocross.

Per uno di loro, però, non sembra proprio esser giornata. Inizia malissimo la sua esibizione, con una rovinosa caduta che lo fa finire in terra proprio al centro dell’ampio viale che fa da palco per l’esibizione.

Il centauro vuole riscattarsi e ci riesce: quando ci riprova dopo un po’, infatti, esegue perfettamente l’esercizio. Tutto è bene quel che finisce bene? Non proprio. Perché le insidie sono sempre dietro l’angolo. Letteralmente.