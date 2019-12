Al volante, fa incetta di infrazioni: maximulta per l’automobilista indisciplinato

Il giovane, "beccato" in via Cigna, era al cellulare: aveva bruciato il rosso, fatto una svolta vietata (a velocità pericolosa) e non aveva la patente con sé

Intensa notte di prevenzione e sicurezza stradale quella appena trascorsa, tra domenica 22 dicembre e lunedì 23 dicembre, per gli agenti del reparto radiomobile e del IV comando San Donato/Parella della polizia municipale di Torino. I “caschi bianchi” hanno effettuato numerosi controlli sulle strade dei quartieri Centro, Santa Rita, San Donato, Barriera di Milano e Aurora fermando più di 350 automobilisti.

ACCERTATE 148 VIOLAZIONI

Ammontano a 148 le violazioni accertate con, in più, tre fermi amministrativi. Particolarmente significativi i numeri delle infrazioni accertate che si riferiscono al mancato uso delle cinture di sicurezza, alla mancanza di revisione dei veicoli e dell’uso del telefonino alla guida.

FA INCETTA DI INFRAZIONI: MAXIMULTA PER LUI

Alle 2.12, in via Cigna, è stato fermato il conducente di una Fiat Panda, un giovane di 26 anni, che era passato con il semaforo rosso, facendo uso del cellulare durante la guida. Come se non bastasse, l’automobilista “indisciplinato” aveva anche effettuato una svolta vietata dalla carreggiata centrale ed a velocità pericolosa in ore notturne, senza essere accompagnato dalla patente di guida (per un totale di circa 600 euro e decurtazione di 16 punti patente).