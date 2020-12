Fa la serenata alla ragazza che lo ha mollato ma il finale è tutto da ridere

Mentre lui canta appassionatamente una persona lo invita a togliere il disturbo: "Te ne devi andare, non ti vuole più"

Serenata o…sceneggiata? Chiariamo subito: il video è un “fake“, ma le risate che scatena sono…autentiche!! Il filmato, postato su Youtube, mostra un tizio che canta una serenata alla ragazza che lo ha appena mollato nel (vano) tentativo di riconquistarla. Lui canta appassionatamente quando, di punto in bianco, sulla scena, si materializza una persona che lo invita, in malo modo, a togliere il disturbo: “Te ne devi andare, non ti vuole più!” gli urla contro, gesticolando. Insomma: un siparietto simpaticissimo!!