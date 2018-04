Fa la spesa al supermarket con borsa “schermata”. Scoperta e arrestata

Si è impossessata in modo fraudolento di 6 bottiglie di superalcolici e 10 prodotti di cosmetica per un valore complessivo di circa 170 euro. E’ accaduto qualche giorno fa nell’ipermercato di corso Monte Cucco a Torino. La donna, un italiana di 47 anni, aveva strappato le etichette anti-taccheggio dai relativi prodotti, gettandole in terra, poi aveva inserito la merce trafugata in una borsa “argentata” posta sotto gli indumenti.

SCOPERTA, FINISCE IN MANETTE

La 47enne, secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine, ha effettuato questa “manovra” ben cinque volte fino a quando non è stata scoperta e fermata dall’addetto alla sicurezza che aveva notato la scena. Gli agenti delle volanti, fatti arrivare rapidamente sul posto, hanno arrestato la donna, con diversi precedenti alle spalle, per il reato di furto aggravato.