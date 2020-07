Passa a destra e a sinistra!! Solo per miracolo non si schianta!!

Cosa non fare in autostrada

Cosa non fare mai in autostrada! Guardate questo automobilista. E’ talmente sicuro di sé da mettersi a fare lo slalom in mezzo alle auto, con sorpassi spericolati, a destra e a sinistra!! Solo per miracolo non si schianta!!