Fa richiesta dei fondi per materiale scolastico, ma la figlia è iscritta ad un altro istituto: denunciata mamma

La donna ha fatto domanda per il sussidio all'edificio di Mirafiori Sud, ma non è quello che la bambina frequenta

Aveva fatto richiesta dei fondi per l’acquisto del materiale scolastico, come sancito dal Ministero della Pubblica Istruzione. Nonostante la piena esistenza dei requisiti, la donna, però, non aveva fatto i conti con il fatto che la figlia fosse iscritta ad un altro istituto e non quello a cui aveva fatto domanda.

Protagonista la scuola del quartiere Mirafiori Sud, che ha verificato l’assenza negli elenchi della bambina per la quale la madre ha fatto richiesta del sussidio. E’ scattata, quindi, la denuncia degli agenti del commissariato per le mandaci dichiarazioni rese.