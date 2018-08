Fa un’escursione lungo i sentieri. Trovato morto accanto alla moto

L’hanno trovato riverso sulla sua moto, senza vita, probabilmente a causa di un infarto. Così se n’è andato il giovane Samuele Bonaldo, 25enne di Buriasco, in una tranquilla serata di fine agosto.

I motori erano la sua passione e in particolar modo il motocross con la sua sfida a salti di sabbia, sollevando nebbie di terra. Quella che doveva essere un’uscita come tante, per divertirsi con gli amici, si è trasformata in una tragedia e in un momento che nessuno dei suoi conoscenti si sarebbe mai, neanche lontanamente, aspettato.

Mercoledì 29 agosto Bonaldo era uscito in sella alla sua Yamaha Yz 125 con un paio di amici. Stavano percorrendo i sentieri tra Buriasco e Macello, quando, verso le 19, i due si sono accorti che Samuele non era più con loro e sono tornati indietro a cercarlo. Qui la triste scoperta: il ragazzo era accasciato sulla sua amata moto, in uno sterrato, nei pressi dell’ex Galoppatoio di Baudenasca (frazione di Pinerolo). Hanno chiamato subito il 112, ma i sanitari non ha potuto far altro che constatare come non ci fosse nulla da fare e Samuele fosse già senza vita. I carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto, ipotizzano che all’origine della scomparsa prematura ci sia un malore, molto probabilmente un infarto. Non c’erano infatti segni o graffi che potessero far pensare al benché minimo incidente. Per accertare la verità è stata dunque disposta l’autopsia.

Bonaldo aveva studiato all’Engim di Pinerolo e lavorava alla Om Still Carrelli elevatori di Cascine Vica a Rivoli.

La triste notizia ha messo poco a diffondersi e gli amici hanno inevitabilmente riempito la sua bacheca Facebook di pensieri, foto e ricordi, dimostrando il tanto affetto che lo circondava.

C’è chi ricorda «raduni, auto, videogiochi, serate passate a cazzeggiare su Gta» e «serate passate sul divano con uno stupido peluches maltrattato nei peggio modi». Chi, pensando alla sua passione del motocross, lo invita teneramente a «non fare troppe nubi nere anche lassù» oppure chi lo spinge «a continuare a derapare per le strade sterrate del paradiso con la tua bella moto», ricordandogli come «ci mancherai a tutti. Buon viaggio».