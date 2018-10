Fabio Basile porta il judo al “Gf”. «Siamo fieri, lui farà grandi cose»

È bastato poco al “Grande fratello Vip” per fare dimenticare al pubblico la gaffe di Fabio Basile su Sigmund Freud («Non lo conosco, è un calciatore?», aveva detto qualche puntata fa) e riportarlo immediatamente all’estate 2016, ai tempi della medaglia d’oro che il judoka di Settimo Torinese vinse durante le Olimpiadi di Rio De Janeiro. Da mercoledì, infatti, la produzione ha deciso di dare all’atleta la possibilità di allenarsi all’interno della Mistery Room insieme al collega, scelto dalla stessa Akiyama Settimo (la sua squadra), Davide Pozzi, e da adesso in poi sarà (ogni mercoledì per essere precisi) tutto un pullulare di nuove emozioni per i concorrenti, che non erano certamente preparati a tutto ciò, e anche per il pubblico di Canale 5. In realtà per la produzione «era scontato che Fabio avesse la possibilità di continuare gli allenamenti – spiegano direttamente gli autori – lo avevamo stabilito con lui prima di fargli firmare il contratto. È la prima volta che abbiamo uno sportivo ed è la prima volta che all’interno della Casa ci sono allenamenti».

Un’esperienza davvero inusuale che ha colto di sorpresa i coinquilini, in particolare Lory Del Santo decisa in tutti i modi ad alleviare, per quanto possibile, il suo immenso dolore per la morte del figlio Loren. «Come ti vesti per fare l’allenamento? L’hai portato (il kimono)? Facci vedere come stai vestito prima di andare di là. Ma sotto la giacca cos’hai? Un pantaloncino e una mutanda? Una mutanda qualsiasi?», ha chiesto a Basile facendo con il suo siparietto alzare alle stelle l’indice dei dati di ascolti. Ma, scherzi a parte, durante l’allenamento di Fabio e Davide dietro le quinte del “Gf Vip” gli addetti ai lavori hanno assicurato che «volavano botte da orbi e che urla!». Insomma, il giovane atleta torinese, classe 1994, nonostante non abbia particolarmente brillato durante gli ultimi Mondiali, ha tutta l’intenzione di fare ancora parlare di sé. «Io sono sicuro che Fabio farà ancora molto bene – spiega Pierangelo Toniolo, il suo allenatore della Akiyama Settimo – lui è un ragazzo molto forte e dotato che ha ancora tanto da dimostrare. Quando è entrato nella Casa siamo stati tutti d’accordo anche perché sapevamo che avrebbe continuato ad allenarsi e perché dopo il Mondiale due mesi di stacco non gli avrebbero arrecato alcun danno. Fabio è speciale e il suo merito più grande è proprio quello di riuscire a diffondere in tutta Italia, grazie alla tv, l’amore per questo sport». Fabio Basile, membro dell’Agenzia Golden Sabre, è nato e cresciuto in Piemonte, a Rosta, dove risiede, ma è napoletano di origine. Graduato dell’Esercito italiano, dal 2013, ha conquistato il bronzo sia ai Giochi del Mediterraneo 2013 a Mersin nella categoria 60 chilogrammi sia ai campionati europei giovanili di Bucarest dello stesso anno. Oggi continua ad allenarsi presso l’Akiyama di Settimo Torinese del maestro Pierangelo Toniolo, società dcon la quale ha raggiunto l’oro del 2016.