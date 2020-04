Noi italiani siamo sempre pronti a giudicare. Figurati i giudici, che l’hanno per mestiere. Inebriati dalla loro intangibilità, tangono. Eccome se tangono. Li avevamo già visti accusare Salvini di sequestro di persona per aver negato lo sbarco ai clandestini. Ora si ripetono a Bergamo, dove la Procura indaga (al momento contro ignoti) per “epidemia colposa”. E ti pareva. Già Bertolaso, dopo il terremoto dell’Aquila, aveva assaggiato sulla sua pelle lo zelo di certe toghe: accusato di omicidio colposo plurimo, lesioni e corruzione, fu assolto, ma dovette lasciare il ruolo. I politici se ne ricordano, e col Coronavirus non vogliono rischiare.

Per quello hanno inserito nel Decreto “Cura Italia” un emendamento che estende l’immunità penale e civile (già concessa a tutti gli operatori sanitari) anche a politici e amministratori. Una liberatoria totale non solo per i vertici nazionali, ma anche per governatori, assessori regionali, sindaci, dirigenti Asl. E qui gli italiani, già pronti a sbranare comandante, ufficiali ed equipaggio della nave Italia a tempesta virus ancora in corso, si lamentano: “troppo comodo”. Io non sono d’accordo. Sfido chiunque a scrivere qualcosa di certo sul Covid. Nel mondo si bara persino (anzi, soprattutto) sui numeri dei contagi e dei morti. Il dopovirus, poi, è ancora nella nebbia. E allora chiedo a chi vorrebbe giudicare (rispondete non a me, ma alla vostra coscienza): in una situazione dalle variabili così numerose e imprevedibili, senza precedenti storici a cui riferirsi, chi di voi piloterebbe la nave senza protezioni? Io consegnerei subito il timone a chiunque lo volesse: “faccia lei che sa”… Date retta: lasciamoli guidare.

