Faccio un salto al bar

Tra le categorie più colpite dal lockdown ci sono i bar, ma se ne parla poco. Eppure sono gli eredi diretti delle piole, categoria ormai scomparsa se non nell’arredamento (il legno ha ceduto alla plastica e all’inox, ma resiste in molti locali), negli orari (sono rarissimi i bar aperti H24, di solito gestiti da cinesi), nelle abitudini (non si fuma e non si canta più) e nelle dotazioni (le macchinette mangiasoldi hanno sostituito biliardi, calciobalilla e flipper). La transizione da piola a bar è stata lenta e impercettibile. Mentre le ultime piole fungevano già da bar, col bancone e il juke box, molti bar fungevano ancora da piola, col “piattino caldo” e la vetrina dei panini. Comuni a entrambi la Gazzetta aperta sul frigo dei gelati e i giocatori di carte con le loro liti. La nostalgia va ai bar di paese o di barriera, quelli dove tutti sapevano tutto di tutti, dove lo sconosciuto che entrava era squadrato con sospetto, ogni donna sotto i 50 veniva spogliata con gli occhi e ogni bella gnocca mai vista prima non poteva pagarsi un caffè senza sentirsi dire “offerto”. Quelli con la cabina del telefono dall’odore inconfondibile di sciape colonie e i boeri sul banco infilati a kebab. Quelli dove “cocktail” era una parola turca, e “apericena” una danza afrocubana. Le uova sode stavano sul banco per “asciuga – re” i Camparini, il vino rosso correva a mezzi e a quartini, la birra solo a bottiglie, la spuma umiliava la Coca, e si digeriva col grigioverde, il canarin e il caffè corretto, anzi, “rangià” (a la branda, a la rissola, a l’anis). I bar dove dovevi stare in campana se no per scherzo ti stermavano la bici o ti infilavano uno stick scartato nelle tasche del giubbotto. Goliardia laica.

