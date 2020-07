Facevano i bisogni all’aria aperta e lanciavano bottiglie di vetro: fermati ai giardinetti, aggrediscono i carabinieri

E’ di due arresti e due denunce il bilancio dei controlli eseguiti nella tarda serata di ieri, domenica 12 luglio, dai carabinieri a Moncalieri. Qui, all’interno dei giardini pubblici di lungo Po Abellonio, quattro persone sono state segnalate da più passanti per un animato litigio.

FACEVANO I BISOGNI ALL’ARIA APERTA

Giunti sul posto i militari hanno accertato che i quattro, domiciliati nel locale centro di accoglienza Meditur, erano ubriachi. A quanto pare stavano espletando bisogni fisiologici all’aria aperta e si erano messi a lanciare bottiglie di vetro ad altezza uomo.

AGGREDISCONO I CARABINIERI

Alla vista dei carabinieri, un ghanese 19enne e un 23enne si sono scagliati contro di loro, sferrando calci, pugni e morsi, provocando ai militari lesioni giudicate guaribili tra i 4 ed i 5 giorni.

DUE ARRESTI E DUE DENUNCE

I due sono finiti in manette. Per gli altri componenti del quartetto, una coppia di nigeriani, di 27 e 30 anni, è invece scattata la denuncia per atti osceni e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.