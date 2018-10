«Facevo cinque film all’anno, ora sogno Marlene Dietrich»

A Pizzofalcone il commissariato è di nuovo operativo. Insieme ad Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini è ancora protagonista il lunedì in prima serata su Raiuno della serie campione d’ascolti della scorsa stagione tv, tratta dai libri di Maurizio De Giovanni. Fidanzata con il musicista Francesco Motta, per Carolina è un gran momento tra piccolo e grande schermo (a Torino ha appena girato “Non ho niente da perdere”) con qualche felice incursione nel doppiaggio. È entrata nelle case e nei cuori degli italiani e non vuole uscirne più.



Carolina, come cambiano “I bastardi di Pizzofalcone” in questa seconda stagione?

«Gli agenti del commissariato non sono più in cerca di riabilitazione. Ormai sono una squadra su cui contare, perciò stavolta la serie si concentra di più sulle loro vite personali, sui loro casini, sulle loro azioni e sui loro pensieri scorretti».

Come è cambiata Laura Piras nel corso della serie, c’è stata un’evoluzione del personaggio?

«È sicuramente diventata più operativa nel lavoro, pur svolgendo sempre un’attività da burocrate, dovendo firmare i mandati. Laura inizia anche a osare, le sue intuizioni sui casi sono giuste. Nel privato ha una relazione complicata con l’ispettore Lojacono, rapporto che i due devono tenere nascosto per una questione di conflitto di interesse. Loro non potrebbero stare insieme qualcuno potrebbe infatti pensare che Laura lo favorisca. Al tempo stesso lui è padre, non sa gestire la sua relazione con Laura e nemmeno parlarne alla figlia».



Pensa che gli uomini siano talvolta dei pasticcioni?

«Un pochino sì, questi uomini non se la cavano bene. Lojacono è un grande ispettore ma nel privato è un po’ ingessato. E Laura non è una che si riesce a mettere da una parte, in un angolo, ferma ad attendere. Lei scalpita, nel corso della serie arriveranno degli stimoli, delle cose che non posso dire e sarà il caos».



Quanto c’è di Carolina in Laura e di Laura in Carolina?

«Siamo molto diverse, pur avendo entrambe un temperamento tosto, io sono un pochino più morbida di lei. E poi Laura non ha un’amica. È una donna che lavora e basta, che passa sempre le sue serate da sola, a studiare i casi…».



Il suo primo successo è stato “Notte prima degli esami” nel 2007. Che ricordi ne ha?

«Interpretavo un’addestratrice di cetacei: il primo ciak era in piscina e il delfino a cui doveva porgere un’aringa mi diede una musata tremenda sul naso. Pensavo me l’avesse rotto, ma feci finta di nulla…».



Quando ha capito che la sua strada non era sbagliata?

«Dopo diverso tempo, anche perché lavoravo ininterrottamente: ho fatto fino a 5 film all’anno, uno dietro l’altro. Non ho avuto il tempo di montarmi la testa».



Regista del cuore?

«Giuliano Montaldo. Scommise su di me chiamandomi per “I demoni di San Pietroburgo” e poi mi volle anche in “L’industriale».



Cosa gli piacque di lei?

«Sul set sono un soldato, un raro esempio di disciplina».



Quale donna porterebbe sullo schermo?

«Marlene Dietrich sarebbe una bella sfida perché la sua è stata una vita molto complicata».



Che rapporto ha con i social?

«Avendo molti amici all’estero, so tutto di loro grazie a Facebook. Ma, nei momenti più preziosi, scelgo la modalità aereo: è bello sparire».