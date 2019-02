Tutto facile allo Stadium: Frosinone battuto 3-0, Juve a +14 sul Napoli

La Juventus si prepara al meglio in vista della super sfida di Champions contro l’Atletico Madrid con una netta vittoria interna sul Frosinone, che porta i bianconeri sul momentaneo +14 sul Napoli di Ancelotti.

LA PARTITA

Gli uomini di Allegri impongono subito il loro gioco e basta poco per sbloccare il risultato: al 6′ Ronaldo tocca per Dybala e l’argentino scarica una gran botta sotto la traversa, segnando un gol che mancava da novembre. Sempre i bianconeri al comando del gioco fino al raddoppio, al 17′, firmato Bonucci sugli sviluppi di un calcio d’angolo: dopo gli interventi aerei di CR7 e Mandzukic, l’ex Milan ha ribadito in rete da due passi. Il Frosinone ha cercato di resistere agli attacchi della squadra di casa piazzando qualche stilettata con Ciano, bravo di testa e su punizione. Nel secondo tempo ha chiuso la partita il solito Cristiano Ronaldo, con la sua rete numero 19, sempre più capocannoniere del campionato: il gol di destro su pallone rasoterra di Bentancur. Al portoghese poi è concessa anche la standing ovation dopo il gol, sostituito in favore di Bernardeschi in vista dell’impegno europeo in settimana. Si è chiusa così quindi una partita poco entusiasmante, ma di tanta sostanza della Juve, che porta a casa i tre punti e si carica in vista della sfida europea.

IL TABELLINO: JUVENTUS-FROSINONE 3-0

Reti: 6′ Dybala, 17′ Bonucci; st 18′ Ronaldo.

Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini (25′ st Caceres), De Sciglio; Khedira (36′ st Pjanic), Bentancur, Emre Can; Dybala, Mandzukic, Ronaldo (18′ st Bernardeschi). A disp. Pinsoglio, Perin, Barzagli, Spinazzola, Matuidi, Kean. All. Allegri.

Frosinone: Sportiello; Capuano, Salamon, Goldaniga; Zampano (38′ st Paganini), Chibsah (33′ st Gori), Viviani, Cassata, Molinaro; Ciofani (13′ st Pinamonti), Ciano. A disp. Marciano, Iacobucci, Maiello, Valzania, Trotta, Sammarco, Brighenti, Krajnc, Beghetto. All. Baroni.

Arbitro: Giua di Olbia.

Note: ammoniti Emre Can, Cancelo (J), Molinaro, Salamon, Cassata (F).