Falchera, 47enne alla guida in stato d’ebbrezza: patente ritirata e auto sequestrata

In viaggio sulla tangenziale nord di Torino in evidente stato di alterazione alcolica

Poco dopo la mezzanotte di mercoledì, personale della Sottosezione Autostradale di Torino in servizio di vigilanza nei pressi della barriera autostradale di Falchera, sulla tangenziale Nord di Torino, ha sottoposto a controllo un’utilitaria guidata da un cittadino italiano di 47 anni. L’uomo, residente nel pinerolese, presentava evidenti segni di recente assunzione alcolica (occhi lucidi, difficoltà di espressione verbale, forte emanazione di odore di alcol).

Reso edotto dei suoi diritti, il 47enne è stato sottoposto, in duplice ripresa, ad accertamento etilometrico. La prima prova ha dato esito positivo, con tasso alcolico nel sangue di 1,54 g/l. La seconda prova, effettuata a distanza di circa 10 minuti dalla prima, ha dato nuovamente esito positivo, con tasso di 1,51 g/l di sangue.

Pertanto, i poliziotti hanno denunciato il 47enne per guida in stato di ebbrezza; inoltre, gli hanno ritirato immediatamente la patente di guida per il successivo invio alla Prefettura di Torino, per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione. Infine, gli sono stati decurtati 10 punti dalla patente e il veicolo che stava guidando è stato sottoposto a sequestro amministrativo.