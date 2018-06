La Fiom Cgil: "La decisione non permette di mantenere in attività l'azienda di Volpiano e priva i 110 dipendenti della cassa integrazione già concessa fino a novembre"

I lavoratori della Comital di Volpiano (To) hanno protestato, questa mattina, davanti al tribunale di Ivrea dopo che è stato decretato il fallimento dell’azienda.

“La decisione – scrive la Fiom Cgil in un volantino – non permette di mantenere in attività l’azienda e priva i 110 dipendenti della cassa integrazione già concessa fino a novembre”.

I sindacati chiedono al tribunale di rivedere la decisione.