Fallout 76, in un video i primi istanti di gioco!

Fallout 76 verrà pubblicato ufficialmente il 14 novembre, ma la prima occasione di provare il gioco avverrà molto prima. Bethesda ha annunciato la B.E.T.A sbarcherà su Xbox One martedì 23 ottobre e una settimana dopo, martedì 30 ottobre, su PlayStation 4 e PC. Pre-ordinare Fallout 76 è l’unico modo per accedere alla B.E.T.A.

Per ulteriori informazioni, tra cui le modalità di accesso alla B.E.T.A., cosa aspettarsi, dove sottoporre i feedback e altro ancora, è possibile consultare le FAQ aggiornate della B.E.T.A.

Anche se i giocatori finiranno per vivere avventure uniche e realizzare esperienze molto diverse giocando a Fallout 76, tutti inizieranno nello stesso modo: dentro lo spazio del Vault 76 durante la Giornata della Rigenerazione. In assoluta anteprima, Bethesda ha al pubblico i primi istanti nella splendida, selvaggia Appalachia in un nuovo, interessante video.