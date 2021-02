False certificazioni Ce per mascherine, denunciato il titolare di una ditta a Torino [VIDEO]

Una denuncia e quattro siti oscurati: è il bilancio dell’Operazione Certame condotta dalla guardia di finanza di Torino nei riguardi di una ditta specializzata nella vendita di dispositivi di protezione individuale. Il denunciato è il titolare, accusato di contraffazione di marchi, frode in commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, truffa e sostituzione di persona.

Diverse le perquisizioni effettuate, volte ad accertare l’indebito utilizzo del marchio ‘Ce’ sulle mascherine. A coordinare le indagini la Procura di Torino, con l’ausilio dei finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria del capoluogo piemontese, di due Reparti Speciali della finanza, del Nucleo Speciale Beni e Servizi e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche.

Come appurato in sede d’indagine, il torinese al vertice della ditta presentandosi con diversi nomi e sfruttando lo stato di emergenza provocato dalla pandemia in corso, si proponeva di rilasciare la certificazione di conformità ‘Ce’ di cui le aziende avevano bisogno per commercializzare mascherine. A tale scopo era stata creata una rete di siti internet, volte a dare credibilità al personaggio in questione e a carpire la buona fede delle aziende truffate.