False ricette mediche in farmacia per fabbricare l’eroina dei poveri

Produceva un cocktail di Rivotril, alcool e altri farmaci da vendere al posto della più classica eroina ai tossici della città. È così che una donna di 45 anni, P.A. residente a Torino, sbarcava il lunario. Molto probabilmente non da sola, visto che ora i carabinieri della compagnia di Moncalieri sono ora alla ricerca di una filiera di spacciatori più ampia, che potrebbe svelare ulteriori ramificazioni in quello che è il business della fabbricazione di droghe low cost, a base di psicofarmaci.

Le indagini dei militari sono partite alcuni giorni fa, dopo alcune segnalazioni da parte di farmacisti della zona sud di Torino che avevano rilevato un aumento delle vendite di Rivotril, un farmaco antiepilettico utilizzato per curare gli stati d’ansia ma anche noto nelle strade come eroina low cost. Secondo quanto ricostruito, la donna si recava in diverse farmacie della zona sud di Torino esibendo una ricetta contraffatta e ordinando di volta in volta non meno di 10 scatole di Rivotril. Ai farmacisti esibiva prescrizioni apparentemente regolari, timbrate però con stampini rubati a diversi medici in occasioni differenti. Dopo di che, molto probabilmente, il farmaco veniva preparato e immesso in commercio procurando ottimi guadagni agli spacciatori. Un giochino interrotto dai carabinieri che hanno bloccato la donna all’uscita di una farmacia di strada Genova, a Moncalieri. Nella sua auto sono state trovate un centinaio di scatole del farmaco e diverse ricette contraffatte. La donna è stata immediatamente arrestata. Il Rivotril è balzato tristemente agli onori della cronaca per l’omicidio della giovane Desirèe Mariottini, drogata, violentata e lasciata morire nell’ottobre 2018 in uno stabile abbandonato di quartiere San Lorenzo a Roma, e per cui furono indagati 4 africani.