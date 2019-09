«Falsificati i dati delle vendite», Fca patteggia negli Stati Uniti

Agli 1,6 miliardi di investimenti, con 800 milioni di euro destinati a Torino, annunciati da Fca per l’elettrificazione e il rilancio di un marchio in grave crisi come Maserati, per restare in tema grattacapi vanno aggiunti i 40 milioni che il gruppo si è impegnato a pagare negli Stati Uniti per chiudere la disputa con la Sec, praticamente un patteggiamento.

Secondo l’autorità Usa, equivalente della nostra Consob, tra il 2012 e il 2016 Fca Us avrebbe infatti gonfiato i risultati sulle vendite mensili pagando i concessionari per riportare dati falsi, ingannando gli investitori. O almeno così doveva risultare da una denuncia presentata da due grossi concessionari di Chicago che aveva accusato Fca di aver offerto «incentivi economici» per falsare i rendiconti dei veicoli venduti. Dopo aver inizialmente liquidato come false e al limite frutto di un disguido le accuse, Fca ha raggiunto il patteggiamento, con quella cifra che, ha spiegato l’ufficio stampa del Lingotto in una nota, «che non avrà un impatto materiale sui conti del gruppo».

Diverso il discorso del rilancio di Maserati, che invece influirà eccome sulle tasche del gruppo. Dati alla mano, in effetti, i numeri del Tridente resi noti da Fca nella relazione di fine luglio certificano un brand in enorme difficoltà. Basti pensare che nei primi sei mesi dell’anno, rispetto allo stesso periodo del 2018, le consegne si sono quasi dimezzate (-46%). Discorso simile anche per i ricavi netti, in flessione del 40%. E anche se è vero che si tratta di un marchio molto forte soprattutto sui mercati esteri, va però detto che il calo di Maserati è stato vistoso anche nel nostro Paese. Secondo gli ultimi dati del ministero dei Trasporti, difatti, da gennaio ad fine agosto in Italia sono state immatricolate 1.493 vetture, il 21,8% in meno rispetto alle 1.909 dell’anno passato.

Così l’annuncio di nuovi modelli appare quanto mai fondamentale per una gamma di vetture che sta pagando lo scotto del tempo che passa. Torino, in questo contesto, dal gruppo guidato da Mike Manley e John Elkann viene considerata strategica soprattutto nell’ambito dello sviluppo di nuove motorizzazioni. Nella nostra città, infatti, durante il 2020 verrà avviato il programma di elettrificazione della Maserati Ghibli e che sarà sarà la prima vettura elettrica ibrida del Marchio. Sempre negli stabilimenti torinesi di Fca si produrranno anche la GranTurismo e la GranCabrio, che saranno primi modelli ad adottare soluzioni 100% elettriche.

In attesa di capire se la svolta “green” del Tridente darà i suoi frutti, un altro aspetto da considerare è quello della situazione occupazionale degli addetti di Grugliasco. In 1.700 sono infatti alle prese con gli ammortizzatori sociali, che dureranno almeno fino alla fine dell’anno. «Vanno bene gli investimenti sull’elettrico – commenta Giacomo Zulianello, Rsa Fiom-Cgil della Maserati di Grugliasco – ma l’impressione è che si tratti di un sasso nello stagno. Quello che sarebbe opportuno capire, inoltre, è in quali stabilimenti verranno prodotte la GranTurismo e la GranCabrio. Noi lavoratori, intanto, siamo sempre incastrati dentro il tunnel degli ammortizzatori sociali e perdiamo in media 800 euro al mese di stipendio». «Non abbiamo bisogno di annunci spot – prosegue Zulianello – ma di risposte concrete rispetto ai problemi che abbiamo nel mantenere le nostre famiglie. Per questo faremo un appello alla Regione affinché attivi una misura di sostegno al reddito dei cassintegrati».