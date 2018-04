Falso “Made in Italy”, sequestrati milioni di capi a Settimo

Blitz della guardia di finanza: i capi erano realizzati in Cina o in India

Sui capi era riportata l’etichetta che avrebbe dovuto garantire sulla qualità della merce e sulle competenze di chi l’ha realizzata, ma in realtà quella scritta “Made in Italy, realizzati con tessuti di ottima qualità” era taroccata.

Sequestrati dalla guardia di finanza di Torino ben cinque milioni di articoli di abbigliamento e capi di biancheria intima indicati come italiani e in realtà fabbricati nella Repubblica Popolare Cinese o in India, del valore di oltre dieci milioni di euro. Due imprenditori, di nazionalità italiana, sono stati denunciati.

La merce in questione è stata ritrovata in un grande centro commerciale per la vendita all’ingrosso di Settimo Torinese, oltre che in un analogo store in Lombardia. Oltre al sequestro della merce, i finanzieri hanno potuto riscontrare in entrambe le strutture numerose carenze in materia di sicurezza sul lavoro.