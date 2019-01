Caldaia difettosa: famiglia intossicata da monossido di carbonio. Quattro in ospedale

Intervento del 118, questa mattina, in un alloggio di via Trento a Settimo Torinese per una famiglia intossicata dal monossido di carbonio. Quattro persone sono finite in ospedale con i sintomi dell’intossicazione. Sono padre, madre e i due bimbi, rispettivamente di due anni e di due mesi.

NESSUNO E’ IN PERICOLO DI VITA

Il padre è stato ricoverato all’ospedale di Chivasso, madre e figli al Maria Vittoria di Torino. Nessuno di loro, fortunatamente, è in pericolo di vita. Secondo i primi accertamenti l’intossicazione sarebbe stata provocata da un malfunzionamento della caldaia dell’alloggio.