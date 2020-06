Fango e allagamenti a Cavoretto. «Servono interventi straordinari»

Marciapiedi e strade letteralmente in balia di un “pastone” formato da acqua e fango. Il risultato di acquazzoni in serie ed esondazioni, seppur contenute, dei rii. Così come la città, anche la collina finisce sott’acqua. Bastano le foto scattate nelle ultime 48 ore per fornire un quadro della situazione che si sta vivendo dalle parti di zona Cavoretto.

Pioggia e grandine hanno creato non pochi problemi alle famiglie. Chi mercoledì sera stava rientrando a casa in auto è stato costretto a fermarsi mezz’ora prima di poter rimettere in moto il veicolo. L’acqua, infatti, aveva raggiunto quasi il meteo di altezza. Rendendo complicato anche l’attraversamento di alcune strade. Alcune vie, passata la paura, si sono risvegliate con una distesa poco piacevole di fango.

