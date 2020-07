Fango, pietre e terriccio franano a valle. Automobilisti salvi per miracolo

Questione di centimetri!! La montagna frana sotto i loro occhi e solo per miracolo nessuno viene travolto dal fiume di fango, pietre, terriccio che scivola a valle. Le immagini, riprese con un telefonino, sono drammatiche e mostrano l’istante terribile in cui dalla collina viene giù di tutto. Sembra una cascata. L’ammasso “sfiora” alcune auto, rimaste ferme, in colonna, lungo la strada sottostante. E fortunatamente illese…