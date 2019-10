Fanno saltare in aria due bancomat nel Torinese: ricercati ladri in fuga

I delinquenti hanno abbandonato il loro suv in autostrada e si sono dileguati. Ancora in corso le ricerche

Caos e paura nella notte nel Torinese, dove una banda di 4-5 persone ha fatto saltare in aria due bancomat, uno a Vische Piemonte e l’altro a Tonengo di Massè, prima dell’arrivo dei carabinieri.

I delinquenti si sono immediatamente dileguati, prima con un suv risultato rubato (un Land Rover Evoque) che hanno poi abbandonato in autostrada a Rondissone (Torino) per scappare nei campi a piedi. Le ricerche dei ladri sono ancora in corso: in azione anche un elicottero dell’Arma, sono diversi i posti di blocco istituiti nella zona.