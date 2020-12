Come Fantozzi: si tuffa dalla scogliera ma…atterra su una barca

Il malcapitato non ha proprio visto arrivare l'imbarcazione e così l'impatto è stato inevitabile. Fortunatamente se l'è cavata "solo", si fa per dire, con una frattura al braccio

Come nel film di Fantozzi: il tuffatore ripreso in questo video, sarà stato anche provetto, ma sicuramente sfortunato: non ha trovato, infatti, l’acqua del mare ad attenderlo, bensì una…barca piena di turisti!! Lanciandosi evidentemente di corsa in acqua dall’alto della scogliera, il malcapitato non ha proprio visto arrivare l’imbarcazione e così l’impatto è stato inevitabile. Fortunatamente, l’uomo se l’è cavata “soltanto”, si fa per dire, con una frattura al braccio. Meno male…