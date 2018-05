Far Cry 5 in Vietnam con Ore di tenebra!

Ubisoft ha annunciato che Far Cry 5: Ore di tenebra, il suo primo DLC post lancio, sarà disponibile dal 5 giugno su tutte le piattaforme. Il DLC porterà i giocatori indietro nel tempo nei panni di Wendell “Red” Redler di Hope County, impegnato a trovare e salvare i membri della sua squadra dalle forze nemiche durante la guerra del Vietnam.

Far Cry 5: Ore di tenebra è ambientato in un Vietnam devastato dalla guerra, dove sarà possibile rivivere la drammatica esperienza di Wendell Redler, uno dei personaggi della campagna principale di Far Cry 5. Giocabile da soli o in modalità multigiocatore online, Ore di tenebra ci trasporta dal rurale Montana alle giungle insidiose del Vietnam, dove i giocatori dovranno salvare i propri compagni di squadra imprigionati, distruggere i Viet Cong e combattere per riuscire a tornare a casa a qualunque costo. Questo primo DLC includerà nuovi equipaggiamenti e abilità, oltre a due diverse modalità sbloccabili una volta completato Ore di tenebra: la modalità Sopravvivenza, che darà ai giocatori un set di equipaggiamenti limitato per una sfida ancora più impegnativa, e la modalità Film d’azione, in cui un set di equipaggiamenti piuttosto generoso garantirà sicuramente un’azione davvero distruttiva.

Oltre al DLC, tutti i giocatori di Far Cry 5 avranno accesso ad alcuni nuovi contenuti a tema Vietnam in Far Cry Arcade. I creatori di mappe potranno integrare questi contenuti nelle loro mappe esistenti o crearne di nuove. Anche tutti i futuri DLC includeranno alcuni contenuti a tema che saranno aggiunti gratuitamente a Far Cry Arcade.

I contenuti post lancio di Far Cry 5 continueranno con due nuovi DLC: A spasso su Marte e Dannati Luridi Zombie, che saranno disponibili rispettivamente a luglio e agosto di quest’anno. Inoltre, due nuovi pacchetti di contenuti daranno ai creatori di mappe ancora più strumenti per creare esperienze davvero uniche in Far Cry Arcade. I DLC sono disponibili nel Season Pass o acquistabili a parte, mentre i pacchetti di nuovi contenuti per Far Cry Arcade saranno scaricabili gratuitamente per tutti i giocatori.

Ambientato per la prima volta in America, Far Cry 5 offre ai giocatori la totale libertà di esplorare un vasto scenario in apparenza tranquillo, ma in realtà tormentato, nei panni del nuovo vice sceriffo dell’immaginaria Hope County, nel Montana. I giocatori scopriranno presto che il loro arrivo ha scatenato un malvagio piano, rimasto nascosto per anni da parte di un gruppo di fanatici apocalittici, il Progetto Eden’s Gate, che intende conquistare l’intera contea a qualunque costo. Sotto assedio e isolati dal resto del mondo, i giocatori uniranno le proprie forze con gli abitanti di Hope County per formare la Resistenza. Dopo il lancio, Far Cry 5 continuerà ad avere altre avventure scaricabili disponibili nel Season Pass, oltre a contenuti gratuiti, tra cui il nuovo Far Cry Arcade, e vari eventi di gioco live.