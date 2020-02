Faraoni, opere d’arte e teatro: se il Carnevale colora la città

Il clou della festa è lì, alla Pellerina, dove domani pomeriggio (dalle 16 alle 18) la Famija Turinèisa con Gianduja e Giacometta e la banda musicale in costume sfileranno all’interno del Luna Park e in Fiera dei Vini e tra selfie, giostre e stand enogastronomici il Carlevè ed Turin promette divertimento per tutti. Ma il divertimento per questi ultimi giorni di Carnevale è assicurato anche nei musei, nei palazzi, nei luoghi di aggregazione, a teatro.

MUSEI

Ai Musei Reali si potrà scegliere tra “Un pomeriggio da romano” al Museo di Antichità, dove i bambini portando con sé lenzuoli, tessuti colorati, nastro e spille potranno trasformarsi in antichi romani; la visita tematica a Palazzo Reale e in Armeria per scoprire il Carnevale ai tempi dei Savoia; il laboratorio “Colori! Colori! Colori!”a Palazzo Chiablese, a partire dalle opere di Konrad Magi esposte in mostra, e martedì prossimo “Guerrieri in maschera” all’ Armeria Reale. Al Museo Egizio Carnevale a base di attività per famiglie, laboratori in maschera e apertura straordinaria lunedì fino alle 18,30 e l’invito a tutti a presentarsi in maschera, attività per famiglie anche al Mao Martedì Grasso. Speciale weekend di Carnevale al Museo della Mole con il laboratorio di doppiaggio “Senti chi parla!” e con il laboratorio di effetti speciali. E per martedì Grasso apertura straordinaria dalle 9 alle 20. Alla Fondazione Sandretto set fotografico “arte in maschera”, a Palazzo Carignano un evento speciale, il “Bal masqué”, con laboratori creativi e visite tematiche. Carnevale spaziale alla mostra Space Adventure alla Promotrice con animazione a tema,giochi, laboratori speciali merenda a base di bugie e set fotografico con il Maestro Yoda e il malvagio Darth Vader di Star Wars.

TEATRI

Al Teatro Ragazzi si festeggia il Carnevale con lo spettacolo di circo-teatro “Il Carnevale degli animali” di Artemakìa e poi truccabimbi, photoset, sfilata di maschere e battaglia dei coriandoli. Carnevale magico al Cineteatro Baretti con lo spettacolo “Wow tra magia e varietà” con Luca Bono e Marco Aimone.

PARCHI

A Zoom da oggi a mercoledì prossimo apertura speciale del bioparco che si trasformerà in un luogo magico e colorato, invaso da maschere e cosplayer e ci sarà anche una battaglia a base di coriandoli Centri commerciali e altro. Al Disney Store i bambini potranno indossare i panni del proprio personaggio Disney preferito, Frozen, Spiderman, principesse e molto altro, inoltre potranno creare e colorare insieme ai cast member la propria maschera di Carnevale. Ritorna a Eataly Lingotto il Grande Circo del Mercato animato da micromagia, giocoleria e la jukebox party band per eccellenza, gli Emiglios. Un party tra scenografie colorate, animazione e laboratori attende il pubblico del Mirafiori Motor Village mentre alle Ogr workshop collettivo per ricreare forme sovradimensionate, da trasformare in insoliti costumi da indossare. Infine Poste Italiane dedica al Carnevale 2020 due cartoline filateliche, colorate e animate.