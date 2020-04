Fari gialli e treno mio

In questi giorni di clausura mi sorprendo a guardare, quando cala il buio, le finestre accese nella vallata di Cavoretto. Ormai le conosco, ne so gli arredi, vedo muoversi figure, e penso a quel maturo signore che conobbi anni fa, il quale si era comprato uno di quei telescopi amatoriali e invece di guardare le stelle lo puntava sulle finestre accese della città. Un po’ curioso e un po’ voyeur, sapeva tutto dei suoi sorvegliati: componenti delle famiglie, menu, litigi, effusioni, abitudini. Io facevo lo stesso ad occhio nudo quando, in treno, mi annoiavo. Non avevo telescopi, ma mi bastavano le case per immaginarne l’interno: magari in quella villa abita una bellissima fanciulla, forse in quell’altra si piange, si ride, si litiga, si fa l’amore…

Era il gusto dell’immaginare muovendosi chi stava fermo. Il contrario di quello che facevamo da bambini quando a Laigueglia coi miei fratellini ci annoiavamo, e allora andavamo in terrazza ad attendere da fermi chi si muoveva. Aspettavamo che spuntassero i fari di un’auto (allora rare) dalla punta di Capo Mele. Le macchine francesi (ancor più rare) avevano tutte i fari gialli, e il gioco era vederli per primi gridando “fari gialli!”. Faceva un punto. Se il segnale ferroviario sotto casa annunciava l’arrivo di un treno, chi lo vedeva per primo spuntare dalla curva gridava “treno mio!” e faceva un altro punto, nelle nostre interminabili partite. Ma il bello era guardare dentro i finestrini la gente in piedi nei corridoi o seduta negli scompartimenti, o accomodata ai tavoli dei vagoni ristorante, e far loro ciao con la manina, a volte fugacemente ricambiati. Ci vuol poco, per tornare bimbi.

