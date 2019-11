FARINA & CLUB BAKERY DI PAOLO D’ERRICO- UN PANETTONE DA PREMIO E DA REGALO, LA QUALITÀ PRIMA DI TUTTO

Sabato e domenica al Principi di Piemonte torna ‘Una Mole di Panettoni’ e Paolo D’Errico con le sue creazioni originali nate nei laboratori di Farina & Club Bakery sarà in gara tra i 42 artigiani in arrivo da tutta Italia, anche per difendere il terzo posto di un anno fa.

Già dai prossimi giorni in entrambi i punti vendita, quello di via Asiago e di via Germonio, saranno disponibili tutte le novità 2019. Come il panettone farcito alle amarene e cioccolato bianco, ma anche il panettone in vasocottura che permette una conservazione più lunga nel tempo mantenendo tutte le proprietà organolettiche. Un’idea originale e gustosa per le prossime feste, insomma.

Ma nei due negozi Paolo, la moglie Loredana e lo staff portano avanti tutti i giorni anche la loro missione di panificatori: grande attenzione per le farine (macinate a pietra, integrale e tipo 1), utilizzo di lievito madre, pani speciali come quello iposodico e quello toscano a lievitazione mista, il pane a cereali e yogurt, rubatà, croissants alla francese e tutta la pasticceria fresca e secca.

Farina & Club Bakery di Paolo D’Errico, via Asiago 70, Torino 011.4114895.

Orario: 7.30-13; 16-18,30; sabato 7.30-13 (domenica chiuso).

Via Germonio 9, Torino; 392.9714562.

Orario: 7.30-14.30, 16-19.30; sabato 7.30-13 (chiuso la domenica).