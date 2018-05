Farina & Club – Sapienza antica per il pane quotidiano

«Sapori antichi in tempi moderni»: è questa la filosofia che muove tutta l’attività di Farina & Club in via Germonio 9, molto più di una semplice panetteria e pasticceria. Paolo D’Errico e Loredana Scicli, insieme al loro staff, da tre anni hanno aperto questo nuovo punto vendita anche se in realtà portano avanti una lunga tradizione, perché nella loro sede storica panificano da più di otto lustri.

Ed è con questa filosofia che nascono tutti i loro prodotti, frutto di ricerche e scelte precise che si adattano ai gusti moderni ma senza compromessi: nessun utilizzo di farine ‘deboli’ come la 0 e la 00, nemmeno lo strutto che è sostituito dall’olio d’oliva (anche extravergine) e spazio a farine poco raffinate di tipo 1, di tipo 2, farine integrali, macinate a pietra, grani antichi.

Quello che esce dal forno è frutto di lunghe lievitazioni, in prevalenza con lievito madre, e accanto alla panificazione tradizionale ci sono pasticceria secca, biscotti sempre con farine particolari e senza zucchero, ma anche torte per ogni occasione (anche cake design con pasta di zucchero), tutto nel pieno rispetto della sapienza di una volta. Farina & Club rimane aperto dal lunedì al venerdì con orario 7.30-14.30 e 16-19.30, il sabato dalle 7.30 alle 13, domenica chiuso. È possibile seguirci su fb: “Farina & Club”.

Contatti: 392.9714562