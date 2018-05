Farmaci anabolizzanti venduti online: oscurati 490 siti, denunciate 8 persone

Nel solo mese di maggio sono state sequestrate circa 550 confezioni di sostanze dopanti, per un valore complessivo di circa 30 mila euro

Indagine "Sirtaki": carabinieri del Nas in azione

I carabinieri del Nas di Torino a conclusione dell’indagine denominata “Sirtaki“, hanno dato esecuzione a decreti di perquisizione nei confronti di 8 persone ritenute responsabili, a vario titolo, del reato di ricettazione di farmaci ad effetto dopante/anabolizzante, acquistati prevalentemente su siti internet esteri.

OSCURATI 490 SITI INTERNET

Grazie agli elementi acquisiti nel corso della complessa e laboriosa attività investigativa, il gip del Tribunale di Torino ha emesso un decreto di sequestro preventivo con conseguente oscuramento di 490 siti internet che costituivano il punto di riferimento per l’acquisto dei farmaci anabolizzanti ed i cui provider erano prevalentemente collocati in stati esteri.

LE CIFRE DELL’OPERAZIONE

L’operazione di polizia giudiziaria estesa nelle province di Torino, Alessandria, Genova, Treviso, Lecco e Firenze, rientra una più ampia attività di contrasto al traffico ed all’impiego di sostanze anabolizzanti in ambito sportivo agonistico e non che nel solo mese di maggio ha portato all’esecuzione di ulteriori 21 decreti di perquisizione domiciliare nei confronti di altrettanti indagati ed al rinvenimento e sequestro di circa 550 confezioni di farmaci anabolizzanti, per un valore complessivo di circa 30 mila euro.