Farmacia dell’Università – Arredi d’epoca e cure moderne

Arredamento d’epoca, per rispettare le sue origini ottocentesche, ma idee molto moderne alla Farmacia dell’Università di via Po 14. Un esempio? È stata la prima ad attrezzare una stanza come una vera nursery gratis per le clienti, con scalda biberon, poltrona per allattare, fasciatoio e bilancia. Solo uno dei molti servizi che le sorelle Giorda e tutto lo staff composto da sei donne in tutto offrono ai clienti: accanto ai medicinali ci sono prodotti di naturopatia, esami come elettrocardiogramma e holter cardiaco (e pressorio) con refertazione, prenotazioni visite ed esami con il servizio Sovracup, test intolleranze alimentari e celiachia. E grazie al circuito Farmauniti con cadenza regolare anche check up di prevenzione per densitometria ossea, venoscreen, pressione oculare, maculopatia, circolazione, osservazione nei (dermatoscopia).

Contatti: Pagina FB, 011.8125907