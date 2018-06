Farmacia Parizia – Da oltre 30 anni per la tua salute e per la cosmesi

Il concetto di ’slow pharmacy’ è quello che meglio fotografa la realtà della farmacia Parizia, nata trent’anni fa e dal 2000 nella sede di via Tenivelli 3/A a Moncalieri, ponendo la massima attenzione verso il cliente, sempre. Un concetto che viene applicato da tutto il personale (5 farmacisti, un’addetta al banco cosmesi e un’aiutante) e che è diventato sempre più un valore aggiunto nel tempo. Qui, oltre ai farmaci, si trovano anche rimedi fitoterapici, omeopatici, veterinari, preparazioni galeniche, si eseguono esami per il controllo di glicemia, trigliceridi, colesterolo, e si prenotano esami e visite.

«Ma il nostro è soprattutto un servizio di consulenza – precisa il dottor Vincenzo Parizia – perché ci prendiamo tutto il tempo necessario per soddisfare qualsiasi richiesta e siamo molto attenti anche alla medicina alternativa e ai rimedi naturali. Organizziamo incontri su diverse tematiche di carattere medico e dermocosmetico, in modo che i nostri clienti siano sempre aggiornati. Proponiamo anche incontri di tipo aggregativo come passeggiate collinari e chiacchierate sull’astrologia e i suoi effetti».

La farmacia Parizia sta dunque realizzando un progetto di rinnovamento per sviluppare al meglio il suo obiettivo sul territorio moncalierese.

Gli orari della farmacia sono 8.30-13, 14.30-19.30 (il sabato alle 15).

Contatti: 011.642722.

Mail: [email protected]