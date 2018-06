Farmacia San Domenico – «Qui il benessere del cliente è davvero di casa»

La Farmacia San Domenico, operativa in corso Unione Sovietica 585 sin dal 1954, costituisce un vero presidio di salute sul territorio. “Il benessere è di casa” è il suo motto: una missione che è pane quotidiano per i titolari e tutto il personale che segue una formazione continua per essere sempre al passo. Come conferma la Dott.ssa Iolanda Oberto il servizio va ben oltre quello che abitualmente si trova da altre parti.

«Cerchiamo di offrire una proposta a 360° per facilitare la vita dei nostri clienti, garantendo loro la massima reperibilità, rendendoci disponibili anche a un semplice consiglio o parola di conforto e puntando sulla qualità e la professionalità. Senza dimenticare una serie di servizi quali autoanalisi del sangue, esame delle urine, intolleranza alimentari, prenotazioni visite (cep), consulenze cosmetiche».

La farmacia si articola in diversi specifici reparti: cosmesi e dermocosmesi, erboristeria e fitoterapia, premaman e prima infanzia, integratori e alimenti speciali, ortopedia e articoli sanitari (prossimamente tratteremo anche una linea prodotti di ausilio per le persone anziane), veterinaria, profumeria e articoli regalo per indirizzare al meglio le richieste del cliente.

Orario: lunedì 15.30-19.30, martedì/venerdì 8.30-12.30 e 15.30-19.30, sabato mattina.

Contatti: 011.341157.