La prima cosa che si nota entrando nella Farmacia San Rocco di via Canale a Venaria, nel quartiere Altessano, è il delicato profumo di oli essenziali emanato da un particolare diffusore, una lampada che cambia colore e rende l’ambiente rilassante e rassicurante. Ed è proprio così. Nata nel 1968, la Farmacia è oggi guidata dal dottor Marco Dianese, aiutato quotidianamente dal suo assistente, che si chiama anche lui Marco; lavorano qui da ben 25 anni, prima alle dipendenze della dottoressa Anna Maria Robiola. La particolarità di questo locale, «piccolo, molto piccolo, forse la Farmacia più piccola di Venaria» spiegano, sta nell’offrire quanti più prodotti possibili a prezzi davvero contenuti.

«Prezzi bassi, perché tutti hanno il diritto di curarsi, anche in tempi di crisi economica»

Le agevolazioni riguardano in particolare farmaci di automedicazione, integratori, cerotti, fermenti lattici, e prodotti elettromedicali e di ortopedia. «Cerchiamo di trattare quanti più prodotti possibili e se manca qualcosa la ordiniamo; nel giro di poche ore provvediamo alla consegna noi gratuitamente e a domicilio». Da non perdere le molte giornate a tema come: la giornata dell’udito, del buon riposo notturno, dei plantari, del benessere in genere. Tra gli altri servizi spiccano ancora: autoanalisi del sangue, misurazione della pressione, del peso, foratura dei lobi auricolari. Possibilità di acquisto di prodotti omeopatici e fitoterapici. È presente anche una linea di antiparassitari per gli amici a quattro zampe, ovviamente anch’essa a prezzi modici.

Indirizzo: via Aldo Canale 5/bis, Venaria

Telefono: 011.4527226

Facebook: Farma San Rocco

Orario: 8,30-12,30; 15-19; sabato 8,30- 12,30; lunedì 15-19 (chiuso la domenica)