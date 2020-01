FARMACIA SAN ROCCO- LA SALUTE COME MISSIONE IN UN AMBIENTE CHE CURA ANCHE I RAPPORTI UMANI

Un ambiente composto e raccolto nel quale trovare tutto quello che serve per la salute. Così si presenta tutti i giorni la Farmacia San Rocco di Venaria, nel quartiere Altessano. Il dottor Marco Dianese e il suo staff vivono con i loro clienti quel rapporto di confidenza che nel tempo si è perso, cercando di soddisfare tutte le esigenze.

Per questo l’assortimento è vasto (se manca qualcosa, l’ordine parte immediato) e i prezzi sono contenuti. Inoltre ci sono periodicamente molti sconti su farmaci per automedicazione, prodotti elettromedicali e di ortopedia, integratori, cerotti, fermenti lattici. Accanto ai classici prodotti da farmacia, anche molti servizi per agevolare i clienti. Come la misurazione della pressione e del peso, l’autoanalisi del sangue, la foratura dei lobi auricolari. Inoltre un’area ben attrezzata con prodotti cosmetici a prezzi davvero low cost, con creme viso a meno di €5

Farmacia San Rocco via Aldo Canale 5/bis Venaria.

Telefono: 011.4527226.

Orario: martedì-venerdì: 830-12,30, 15-19. Sabato 8.30 –12.30. Lunedì 15-19 (chiuso la domenica).

Facebook: Farma San Rocco.