FARMACIA SAN ROCCO DI VENARIA – BENESSERE COME MISSIONE E FARMACI A DOMICILIO

La salute, prima di tutto: è come una missione per la Farmacia San Rocco di Venaria, nel quartiere Altessano. Qui il dottor Marco Dianese e il suo staff sono diventati sempre di più un punto di riferimento fondamentale non soltanto per chi vive in zona. C’è ancora quel rapporto di confidenza che si usava un tempo, ma soprattutto c’è la massima attenzione per tutte le esigenze, anche quelle più specifiche.

I locali non sono enormi, ma qui c’è tutto quello che serve: «E quando i nostro clienti ci chiedono qualcosa che non abbiamo, nessun problema. Si ordina e appena arriva lo consegniamo a domicilio, senza sovrapprezzo». La parola d’ordine qui è benessere, inteso come stare bene. Per questo i prezzi sono contenuti e l’assortimento vario. Ma ci sono periodicamente anche molti sconti su farmaci per automedicazione, prodotti elettromedicali e di ortopedia, integratori, cerotti, fermenti lattici.

Accanto ai classici prodotti da farmacia, anche molti servizi per agevolare i clienti. Come la misurazione della pressione e del peso, l’autoanalisi del sangue, la foratura dei lobi auricolari. E da poco sono arrivati anche i nuovi vaccini antinfluenzali. Inoltre un’area molto attrezzata con antiparassitari e altri prodotti per gli animali.

Farmacia San Rocco via Aldo Canale 5/bis Venaria.

Telefono: 011.4527226.

Orario: martedì-venerdì: 830-12,30, 15-19. Sabato 8.30 –12.30. Lunedì 15-19 (chiuso la domenica).

Facebook: Farma San Rocco.