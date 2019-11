FARMAUNITI- COMPETENZA E CONVENIENZA NELLE NOSTRE FARMACIE VIAGGIANO A BRACCETTO

Farmauniti non è soltanto una sigla, quella che dal 2012 fotografa più di mille farmacie nel Nord Ovest (larga maggioranza in Piemonte) aggregate per fornire un servizio più completo ed economico. É anche un progetto che ha come punto focale la voglia di accompagnare chi entra in un percorso di salute migliore. Non semplici clienti da una parte e specialisti dall’altra. Piuttosto consiglieri preziosi per trovare la soluzione migliore.

Lo dimostra in concreto la promozione attualmente in corso: fino al 20 dicembre, nelle farmacie aderenti, sono disponibili ausili e prodotti per l’incontinenza scontati fino a 2 euro. Perché mai come oggi è fondamentale venire in farmacia per approfittare della convenienza mista alla competenza degli staff: infezioni vie urinarie, salute della pelle, rimedi efficaci. Tutto può essere risolto con una parola in più da parte di chi conosce perfettamente anche questo campo della medicina.

Farmauniti, via Sant’Anselmo 14 Torino.

Telefono: 011.5698950.

Mail: info@farmauniti.it