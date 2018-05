Fasano Immobiliare – Grande passione ed esperienza per offrirti l’alloggio su misura

Più di vent’anni d’esperienza nel settore immobiliare, prima da solo e poi in società con Valentina Nicotra. Nasce così la Fasano Immobiliare, guidata dal signor Fabrizio, che dal 2012 ha la sua sede in corso Duca degli Abruzzi 6 bis. Uno staff giovane e appassionato che ha un obiettivo dichiarato, quello di rendere più facile la vita del potenziale cliente:

«Siamo appassionati perché la passione moltiplica le energie e di conseguenza i risultati, ma siamo anche precisi perché si agevola chi cerca, si favorisce chi vende e si fa risparmiare tempo a tutti. E precisione è sinonimo di correttezza, professionalità e dedizione»

sottolinea Fabrizio Fasano per descrivere il lavoro quotidiano dell’agenzia che opera principalmente in Torino, ma si allarga anche alla cintura, alle località montane e marine soprattutto della vicina Liguria. Fasano Immobiliare vanta anche collaborazioni importanti con i migliori professionisti di settore (notai, architetti, geometri), per offrire un pacchetto completo; lavora soprattutto con il residenziale, propone valutazioni gratuite degli immobili.

L’agenzia è aperta da lunedì a venerdì con orario 9-19 e il sabato dalle 9 alle 12.30. Contatti: 011.4546462.