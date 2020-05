Fase 2, Appendino: “Nelle zone della movida bar e locali aperti fino all’1 di notte”

La sindaca in un video su Facebook invia un messaggio ai giovani: "Non è il momento di abbassare la guardia, continuare a rispettare regole"

Nuovi provvedimenti su bar e locali per la fase 2 a Torino. La sindaca Chiara Appendino ha annunciato due nuove regole per la “movida” torinese, che riguarderanno in particolar modo le zone di San Salvario, Santa Giulia, Borgo Rossini, quadrilatero Romano e piazza Vittorio: “Sarà possibile ordinare bevande alcoliche d’asporto fino alle 19, mentre da quell’orario in poi sarà possibile anche consumare all’interno del locale o nel dehor di esso. I bar e i locali resteranno aperti fino all’1 di notte, sempre nel rispetto delle distanze e delle mascherine”.

IL MESSAGGIO AI GIOVANI

La prima cittadina ha inoltre inviato un messaggio ai più giovani: “Durante le settimane di lockdown vi ho visto fare volontariato, aiutare la nostra comunità a superare un momento difficile, vi ho visto rinunciare a vedere i vostri amici o i vostri nonni. Ora chiedo di continuare con questo senso di responsabilità e continuare a fare la vostra parte. Non è il momento di abbassare la guardia. Vi chiedo ancora di essere parte attiva nella gestione di questa fase di convivenza col virus: non vi sto chiedendo di rinunciare a vedere i vostri amici o magari di uscire la sera ma vi sto chiedendo di non abbassare la guardia e di continuare a rispettare le regole che sono a tutela della comunità”.