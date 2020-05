Fase 2, Appendino promuove aree verdi: “Tornino ad essere la casa di ogni cittadino”

Chiara Appendino promuove aree verdi e spazi pubblici per la fase 2 dell’emergenza Coronavirus nella città di Torino. La sindaca si è affidata ad un post su Facebook per spiegare il piano riorganizzazione dei parchi e degli spazi all’aperto: “Le aree verdi devono tornare ad essere la casa di ogni cittadino. Ogni torinese ha a disposizione quasi 22 metri quadrati, un patrimonio di cui prendersi cura”.

“E’ necessario muoversi con cautela – ha insistito la sindaca – perché l’emergenza non è ancora finita. Intendiamo trasformare i nostri spazi verdi in un luogo d’elezione delle attività comuni. Per questo prevediamo una completa riorganizzazione, da aree pedonali a interventi di manutenzione fino alla digitalizzazione per le attività all’interno dei parchi”.