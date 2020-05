Fase 2, Appendino: “A Torino bar e ristoranti non riapriranno il 18”

La sindaca: "Serve tempo ai gestori per la messa in sicurezza". Dalla Regione via libera a negozi, parrucchieri ed estetisti

Lunedì 18 maggio in tutto il Piemonte riapriranno i negozi, i centri estetici, i parrucchieri, i centri per il piercing e il tatuaggio e quelli che offrono servizi per gli animali. Si potranno praticare gli sport all’aria aperta, in forma individuale o con il proprio istruttore, ma con il rispetto delle distanze e delle disposizioni di sicurezza. Lo ha ufficializzato la Regione. Per bar e ristoranti, invece, bisognerà attendere qualche giorno in più.

Di sicuro non riapriranno a Torino. “Su bar e ristoranti non si è ancora deciso, ma è praticamente certo che non riapriranno il 18, per dare la possibilità ai gestori di metterli in sicurezza. Sicuramente accadrà nei giorni successivi”, ha chiarito la sindaca Chiara Appendino nel corso di un’intervista a Sky in cui ha fatto appello “al buon senso dei cittadini e al rispetto delle regole”.

Molto probabilmente bar e ristoranti dovrebbero riaprire tra il 23 e il 25 maggio, anche se fino a quella data potranno continuare a effettuare il servizio di asporto. Mercoledì 20 maggio, infine, è la data già individuata per il ritorno all’operatività nei mercati dei banchi extralimentari.