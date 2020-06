Il presidente della Regione in videoconferenza: "Dalla metà di giugno consentiti i trasporti anche verso l'Europa"

“Il Piemonte è oggi una regione in salute. Dal 3 riapriamo al resto d’Italia, e dalla metà di giugno anche al resto d’Europa”. Così il presidente della Regione Alberto Cirio nella videoconferenza nel pomeriggio di oggi.

Il governatore ha inoltre spiegato una serie di ulteriori misure in vista della giornata di mercoledì: riaperta la balneazione nei laghi (era prevista per il 15 giugno). L’obbligo di indossare le mascherine vi sarà ora solo se non è possibile garantire il distanziamento.